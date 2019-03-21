Торік на одну особу в Україні припадало трохи більше 84 тис. грн ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Валовий внутрішній продукт 2018 року в розрахунку на одну особу склав трохи більше 84 тисяч гривень. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
Як зазначили у Держстаті, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшився на 3,3%. При чому, в І кварталі показник збільшився на 3,3%, в ІІ кварталі – на 3,8%, в ІІІ кварталі – 2,8%, в IV кварталі – на 3,5%. Згідно з графіком держслужби, торішній показник став найвищим за останні 7 років.
Крім того, у Держстаті додали, що номінальний ВВП минулого року становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 84190 грн.
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, дефіцит бюджету минулого року утримався в межах запланованого і склав 1,7% від ВВП.
Реальний ВВП у IV кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім кварталом збільшився на 1,1%, а у порівнянні з IV кварталом 2017 року – на 3,4%.