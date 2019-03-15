Дефіцит бюджету минулого року утримався в межах 1,7% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дефіцит бюджету минулого року утримався в межах запланованого і склав 1,7% від ВВП. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова під час звітування щодо виконання державного бюджету в 2018 році, передає кореспондент УНН.
"Перше і найголовніше, що ми втримали наш дефіцит в рамках встановленого плану – 2,4% від ВВП, і він за минулий рік склав 1,7%", - зазначила Маркарова.
За її словами, Україна зменшує і планує надалі зменшувати дефіцит бюджету до показника ВВП.
При цьому вона додала, що також державі вдалось реалізувати план з фінансування армії і оборони на рівні 4,5% від ВВП, а крім того, в повному обсязі були забезпечені всі необхідні видатки щодо забезпечення населення пільг і субсидій.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Державний бюджет виконано зі значним дефіцитом обсягом 59,1 млрд грн передусім через традиційно значні обсяги видатків наприкінці року, тоді як зростання доходів залишалося порівняно помірним. Значним був і дефіцит зведеного бюджету за підсумками 2018 року - 67,8 млрд грн.