Дефицит бюджета в прошлом году удержался в пределах 1,7% ВВП

"Первое и самое главное, что мы удержали наш дефицит в рамках установленного плана - 2,4% от ВВП, и он за прошлый год составил 1,7%", - отметила Маркарова.



По ее словам, Украина уменьшает и планирует в дальнейшем уменьшать дефицит бюджета к показателю ВВП.



При этом она добавила, что также государству удалось реализовать план по финансированию армии и обороны на уровне 4,5% от ВВП, а кроме того, в полном объеме были обеспечены все необходимые расходы по обеспечению населения льготами и субсидиями.



Напомним, в декабре 2018 Государственный бюджет выполнен со значительным дефицитом объемом 59,1 млрд грн прежде всего из-за традиционно значительные объемы расходов в конце года, тогда как рост доходов оставалось сравнительно умеренным. Значительным был и дефицит сводного бюджета по итогам 2018 - 67,8 млрд грн.



