Торговые войны и пошлины США не имеют никакого смысла - глава Еврокомиссии
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии заявила, что таможенные платежи США не имеют экономического смысла и способствуют инфляции. ЕС готов принять соответствующие меры для защиты своих экономических интересов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала торговые войны и таможенные платежи США, заявив, что они не имеют никакого экономического смысла и только будут способствовать росту инфляции, особенно для населения с низкими доходами по обе стороны Атлантики. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Нужно говорить прямо. Нам нужно наращивать конкурентоспособность, увеличивать расходы на оборону и искусственный интеллект и принимать новые правила игры новой реальности. Чем сильнее будет Европа, тем лучше для нас, тем больше мы будем сотрудничать с США для сдерживания угроз, которые являются общими, потому что мы партнеры. Поэтому, мы считаем, что торговые войны и таможенные платежи не имеют никакого смысла
По ее словам, таможенные платежи, как налоги стимулируют инфляцию и бьют больше всего по населению с низким уровнем дохода «по обе стороны».
Она говорит, что эти пошлины очень сильно повлияют на трансатлантические торговые цепи.
Мы хотим избежать глобальных гонок в этой сфере, потому что они - неоправданные пошлины на европейские товары - будут иметь обратную реакцию. Я хочу подчеркнуть, что ЕС - это один из крупнейших рынков и мы примем соответствующие решения относительно наших экономических интересов
Напомним
Урсула фон дер Ляйен пообещала ввести жесткие меры в ответ на новые пошлины США на европейскую сталь и алюминий.
Еврокомиссия намерена защищать экономические интересы ЕС, работников и потребителей.