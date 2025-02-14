Торговые войны и пошлины США не имеют никакого смысла - глава Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала торговые войны и таможенные платежи США, заявив, что они не имеют никакого экономического смысла и только будут способствовать росту инфляции, особенно для населения с низкими доходами по обе стороны Атлантики. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Нужно говорить прямо. Нам нужно наращивать конкурентоспособность, увеличивать расходы на оборону и искусственный интеллект и принимать новые правила игры новой реальности. Чем сильнее будет Европа, тем лучше для нас, тем больше мы будем сотрудничать с США для сдерживания угроз, которые являются общими, потому что мы партнеры. Поэтому, мы считаем, что торговые войны и таможенные платежи не имеют никакого смысла - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, таможенные платежи, как налоги стимулируют инфляцию и бьют больше всего по населению с низким уровнем дохода «по обе стороны».

Она говорит, что эти пошлины очень сильно повлияют на трансатлантические торговые цепи.

Мы хотим избежать глобальных гонок в этой сфере, потому что они - неоправданные пошлины на европейские товары - будут иметь обратную реакцию. Я хочу подчеркнуть, что ЕС - это один из крупнейших рынков и мы примем соответствующие решения относительно наших экономических интересов - подчеркнула она.

Напомним

Урсула фон дер Ляйен пообещала ввести жесткие меры в ответ на новые пошлины США на европейскую сталь и алюминий.

Еврокомиссия намерена защищать экономические интересы ЕС, работников и потребителей.