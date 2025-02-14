Торговельні війни і мита США не мають жодного сенсу - глава Єврокомісії
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії заявила, що митні платежі США не мають економічного сенсу та сприяють інфляції. ЄС готовий вжити відповідних заходів для захисту своїх економічних інтересів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала торговельні війни та митні платежі США, заявивши, що вони не мають жодного економічного сенсу й лише сприятимуть зростанню інфляції, особливо для населення з низькими доходами по обидва боки Атлантики. Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.
Потрібно говорити прямо. Нам потрібно нарощувати конкурентоспроможність, збільшувати витрати на оборону та штучний інтелект і приймати нові правила гри нової реальності. Чим сильніша буде Європа, тим краще для нас, тим більше ми будемо співпрацювати з США для стримування загроз, які є спільними, бо ми партнери. Тому, ми вважаємо, що торгівельні війни і митні платежі не мають жодного сенсу
За її словами, митні платежі, як податки стимулюють інфляцію та бʼють найбільше по населенню з низьким рівнем доходу "по обидві сторони".
Вона каже, що ці мита дуже сильно повпливають на трансатлантичні торговельні ланцюги.
Ми хочемо уникнути глобальних перегонів в цій сфері, бо вони - невиправдані мита на європейські товари - будуть мати зворотну реакцію. Я хочу наголосити, що ЄС - це один із найбільших ринків і ми приймемо відповідні рішення щодо наших економічних інтересів
Нагадаємо
Урсула фон дер Ляєн пообіцяла запровадити жорсткі заходи у відповідь на нові мита США на європейську сталь та алюміній.
Єврокомісія має намір захищати економічні інтереси ЄС, працівників та споживачів.