Торговельні війни і мита США не мають жодного сенсу - глава Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала торговельні війни та митні платежі США, заявивши, що вони не мають жодного економічного сенсу й лише сприятимуть зростанню інфляції, особливо для населення з низькими доходами по обидва боки Атлантики. Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Потрібно говорити прямо. Нам потрібно нарощувати конкурентоспроможність, збільшувати витрати на оборону та штучний інтелект і приймати нові правила гри нової реальності. Чим сильніша буде Європа, тим краще для нас, тим більше ми будемо співпрацювати з США для стримування загроз, які є спільними, бо ми партнери. Тому, ми вважаємо, що торгівельні війни і митні платежі не мають жодного сенсу - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, митні платежі, як податки стимулюють інфляцію та бʼють найбільше по населенню з низьким рівнем доходу "по обидві сторони".

Вона каже, що ці мита дуже сильно повпливають на трансатлантичні торговельні ланцюги.

Ми хочемо уникнути глобальних перегонів в цій сфері, бо вони - невиправдані мита на європейські товари - будуть мати зворотну реакцію. Я хочу наголосити, що ЄС - це один із найбільших ринків і ми приймемо відповідні рішення щодо наших економічних інтересів - наголосила вона.

Нагадаємо

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла запровадити жорсткі заходи у відповідь на нові мита США на європейську сталь та алюміній.

Єврокомісія має намір захищати економічні інтереси ЄС, працівників та споживачів.