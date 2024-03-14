Торговали "трофеями" оккупантов: в Украине разоблачили четыре схемы по нелегальной продаже оружия
Киев • УНН
Правоохранители ликвидировали четыре схемы незаконного сбыта российского оружия и боеприпасов, в частности более 60 кг взрывчатки, снайперского оружия, пулеметов и автоматов, злоумышленникам в трех областях Украины.
Правоохранители ликвидировали четыре схемы по нелегальной продаже российского оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов в трех регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Среди изъятого у злоумышленников - более 60 кг взрывчатки, снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и новейшие автоматы российского производства.
В частности, на Харьковщине "на горячем" задержан местный делец, который пытался продать криминалитету целый арсенал боевых средств поражения.
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Злоумышленник хранил оружие в подземном схроне, который обустроил в лесопосадке в деоккупированном Изюмском районе.
При осмотре тайника обнаружено:
- несколько ящиков с тротилом и пластидом;
- снайперскую винтовку Драгунова;
- боеприпасы к гранатометам и противотанковому ракетному комплексу "Фагот";
- более 13 тыс. патронов различного калибра.
По данным следствия, обнаруженные образцы вооружения фигурант свозил в тайник из мест бывшего базирования российских войск во время боев за Харьков
Кроме того, под Киевом обнаружено еще несколько скрытых арсеналов, которые оставили оккупанты, убегая из столичного региона.
Первый тайник находился в заброшенном гараже в одном из освобожденных поселков Бучанского района.
При осмотре помещения там обнаружен российский БРДМ с крупнокалиберным пулеметом.
Кроме этого неподалеку, в подземном схроне, находилось более 150 выстрелов к гранатометам и 15 боевых гранат российского производства.
Как установило расследование, схроны обнаружили двое жителей, которые затем решили продать найденное вооружение криминалитету.
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Также на Днепропетровщине задержан местный житель, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова. Фигурант подыскивал потенциальных клиентов среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи.
При этом злоумышленник не собирался ограничиваться продажей только одного пулемета. Во время обыска в его квартире и минивэне было найдено:
- 2 автомата АК-74;
- 4 боевые гранаты и более 1,3 тыс. патронов различного калибра.
Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы
После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.
Напомним
В феврале Киевская милиция изъяла 85 единиц нелегального оружия, в частности автоматы, пистолеты, карабины, пулеметы, гранаты и более 10 000 патронов во время операций по противодействию незаконному обороту оружия.
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