Торговали "трофеями" оккупантов: в Украине разоблачили четыре схемы по нелегальной продаже оружия

Правоохранители ликвидировали четыре схемы по нелегальной продаже российского оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов в трех регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Среди изъятого у злоумышленников - более 60 кг взрывчатки, снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы и новейшие автоматы российского производства.

В частности, на Харьковщине "на горячем" задержан местный делец, который пытался продать криминалитету целый арсенал боевых средств поражения.

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Злоумышленник хранил оружие в подземном схроне, который обустроил в лесопосадке в деоккупированном Изюмском районе.

При осмотре тайника обнаружено:

несколько ящиков с тротилом и пластидом;

снайперскую винтовку Драгунова;

боеприпасы к гранатометам и противотанковому ракетному комплексу "Фагот";

более 13 тыс. патронов различного калибра.

По данным следствия, обнаруженные образцы вооружения фигурант свозил в тайник из мест бывшего базирования российских войск во время боев за Харьков - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, под Киевом обнаружено еще несколько скрытых арсеналов, которые оставили оккупанты, убегая из столичного региона.

Первый тайник находился в заброшенном гараже в одном из освобожденных поселков Бучанского района.

При осмотре помещения там обнаружен российский БРДМ с крупнокалиберным пулеметом.

Кроме этого неподалеку, в подземном схроне, находилось более 150 выстрелов к гранатометам и 15 боевых гранат российского производства.

Как установило расследование, схроны обнаружили двое жителей, которые затем решили продать найденное вооружение криминалитету.

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Также на Днепропетровщине задержан местный житель, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова. Фигурант подыскивал потенциальных клиентов среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи.

При этом злоумышленник не собирался ограничиваться продажей только одного пулемета. Во время обыска в его квартире и минивэне было найдено:

2 автомата АК-74;

4 боевые гранаты и более 1,3 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы - рассказали в СБУ.

После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним

В феврале Киевская милиция изъяла 85 единиц нелегального оружия, в частности автоматы, пистолеты, карабины, пулеметы, гранаты и более 10 000 патронов во время операций по противодействию незаконному обороту оружия.