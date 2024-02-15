Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт
По словам эксперта топливного рынка, цены на топливо в Украине могут вырасти на 2 гривны за литр в ближайшие 2-3 недели, если мировая ситуация не изменится.
Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом
Airbus объявил о планах заменить семейство A320 новыми моделями самолетов, работающих на водороде и устойчивом топливе, к середине 2030-х годов.
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение
Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.
Названы самые популярные в январе электромобили в Украине
В январе 2023 года автопарк Украины пополнился более 3 500 электромобилями, а Volkswagen ID. 4 стал самой популярной новой моделью электромобиля во всех регионах, кроме Одесской области.
В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков
22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.
Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.
В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС
Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.
Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий
Сотрудников Департамента защиты нацгосударственности, причастных к слежке за командой журналистов Bihus. Info, отправили в зону боевых действий
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.
Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны
Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.