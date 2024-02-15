Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт

В Украине в ближайшее время топливо может подорожать на 2 гривны за литр, если ситуация в мире не изменится, сказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Куюн указал, что сейчас на фоне событий в Красном море цена начала расти. "И в начале года если это было 77 долл. за баррель, то сегодня это уже 83 доллара, это для нефтяного рынка достаточно чувствительная уже величина. Поэтому рынок начинает реагировать. Мы все покупаем по импорту, по мировым ценам, и, соответственно, закупочная стоимость начала расти", - указал он.

Мы видим, что уже вот пару недель, как особенно сети из эконом-сегмента так называемого, то есть из минимального ценового диапазона, начали потихоньку подтягивать цены. Видим буквально каждый день там 50-30-20 копеек, но процесс, как говорится, пошел. Пока нет предпосылок говорить о какой-то там трагедии очень большой, но, думаю, что в пределах, если ситуация в мире не изменится, то в пределах 2 гривен за литр цена может пойти. То есть, в течение 2-3 недель, я думаю, что цена может до 2 грн на литре вырасти - отметил эксперт топливного рынка.

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