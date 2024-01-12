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Нефть подскочила в цене на 4% на фоне избегания танкерами Красного моря после ударов

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 12:56  •  8040 просмотра

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Цены на нефть выросли на 4% на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене

Цены на нефть подскочили на 4% в пятницу, на фоне того, как нефтяные танкеры обходят Красное море после ночных ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене после атак на судоходство со стороны поддерживаемой Ираном группировки, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,16 доллара, или 4,1%, до 80,57 доллара за баррель в 13:24 по Киеву, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 3,05 доллара, или 4,2% до 75,07 доллара.

Обе марки находились на пути ко второму подряд росту в недельном измерении.

Удары США и Великобритании усилили обеспокоенность рынка по поводу того, что война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, который повлияет на поставки нефти из региона, особенно на те, что идут через критически важный Ормузский пролив, пишет издание.

"Если бы большая часть поставок через Ормузский пролив была остановлена, это привело бы к воздействию, втрое более сильному, чем шок цен на нефть в 1970-х годах, и более чем вдвое превысила бы влияние войны в Украине на газовые рынки, в дополнение к и без того хрупким цепочкам поставок и уровням запасов", - сказал Саул Кавоник, энергетический аналитик MST Marquee.

Аналитики ING в своей заметке заявили, что через Ормузский пролив проходит более 20 миллионов баррелей нефти в день, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что "целенаправленные удары" в Йемене стали четким сигналом о том, что Соединенные Штаты и их партнеры не потерпят атак на свои силы или "позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства".

Представитель хуситов заявил, что группировка продолжит атаковать суда, которые направляются в Израиль.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти и государство в регионе, призвала к сдержанности и "избежанию эскалации" и заявила, что следит за ситуацией с большой обеспокоенностью.

Нападения хуситов в Красном море повлияли на международную торговлю на маршруте между Европой и Азией, на долю которого приходится около 15% мирового судоходства.

Хуситы атаковали коммерческие суда в Красном море, чтобы продемонстрировать поддержку палестинской боевой группировки ХАМАС в его борьбе против Израиля.

Судоходный гигант Maersk и другие компании забрали суда из Красного моря, предупреждая клиентов о дальнейших сбоях.

Атаки под руководством США последовали за захватом Ираном в четверг танкера, перевозившего иракскую нефть, направлявшегося в Турцию к югу от Ормузского пролива.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Нафта підскочила в ціні на 4% на тлі уникання танкерами Червоного моря після ударів
Oil jumps 4% as tankers avoid Red Sea after strikes
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