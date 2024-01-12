Нафта підскочила в ціні на 4% на тлі уникання танкерами Червоного моря після ударів

Ціни на нафту підскочили на 4% у п'ятницю, на тлі того, як нафтові танкери оминають Червоне море після нічних ударів США та Великої Британії по об'єктах хуситів у Ємені після атак на судноплавство з боку підтримуваного Іраном угруповання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,16 долара, або 4,1%, до 80,57 долара за барель о 13:24 за Києвом, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 3,05 долара, або 4,2% до 75,07 долара.

Обидві марки перебували на шляху до другого поспіль зростання у тижневому вимірі.

Удари США та Великої Британії посилили стурбованість ринку з приводу того, що війна між Ізраїлем та ХАМАС переросте у ширший конфлікт на Близькому Сході, який вплине на постачання нафти з регіону, особливо на ті, що йдуть через критично важливу Ормузьку протоку, пише видання.

"Якби більшу частину поставок через Ормузьку протоку було зупинено, це призвело б до впливу, утричі сильнішого, ніж шок цін на нафту у 1970-х роках, і більш ніж удвічі перевищила б вплив війни в Україні на газові ринки, на додачу до і без того крихких ланцюжків поставок і рівнів запасів", - сказав Саул Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee.

Аналітики ING у своїй замітці заявили, що через Ормузьку протоку проходить понад 20 мільйонів барелів нафти на день, що еквівалентно приблизно 20% світового споживання.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявив, що "цілеспрямовані удари" в Ємені стали чітким сигналом про те, що Сполучені Штати та їхні партнери не потерплять атак на свої сили або "дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства".

Представник хуситів заявив, що угруповання продовжить атакувати судна, які прямують до Ізраїлю.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти та держава в регіоні, закликала до стриманості та "уникнення ескалації" і заявила, що стежить за ситуацією з великою стурбованістю.

Напади хуситів у Червоному морі вплинули на міжнародну торгівлю на маршруті між Європою та Азією, частку якого припадає близько 15% світового судноплавства.

Хусити атакували комерційні судна у Червоному морі, щоб продемонструвати підтримку палестинського бойового угруповання ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю.

Судноплавний гігант Maersk та інші компанії забрали судна з Червоного моря, попереджаючи клієнтів про подальші збої.

Атаки під керівництвом США послідували за захопленням Іраном у четвер танкера, який перевозив іракську нафту, що прямував до Туреччини на південь від Ормузької протоки.