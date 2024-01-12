Нафта підскочила в ціні на 4% на тлі уникання танкерами Червоного моря після ударів

ukenru
29 березня, 17:57 • 124090 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 150992 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 142473 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 180419 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 154967 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 141335 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 150446 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148227 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 405386 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172795 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 57934 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 61443 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 65763 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 64913 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 38011 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 255562 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 405387 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 457316 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 464331 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 372399 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 26224 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 151032 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137058 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 130896 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 104649 перегляди
Актуальне
Нафта підскочила в ціні на 4% на тлі уникання танкерами Червоного моря після ударів

Нафта підскочила в ціні на 4% на тлі уникання танкерами Червоного моря після ударів

Київ • УНН

 • 25056 перегляди

Ціни на нафту зросли на 4% на тлі ударів США і Великої Британії по об'єктах хуситів в Ємені

Ціни на нафту підскочили на 4% у п'ятницю, на тлі того, як нафтові танкери оминають Червоне море після нічних ударів США та Великої Британії по об'єктах хуситів у Ємені після атак на судноплавство з боку підтримуваного Іраном угруповання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,16 долара, або 4,1%, до 80,57 долара за барель о 13:24 за Києвом, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 3,05 долара, або 4,2% до 75,07 долара.

Обидві марки перебували на шляху до другого поспіль зростання у тижневому вимірі.

Удари США та Великої Британії посилили стурбованість ринку з приводу того, що війна між Ізраїлем та ХАМАС переросте у ширший конфлікт на Близькому Сході, який вплине на постачання нафти з регіону, особливо на ті, що йдуть через критично важливу Ормузьку протоку, пише видання.

"Якби більшу частину поставок через Ормузьку протоку було зупинено, це призвело б до впливу, утричі сильнішого, ніж шок цін на нафту у 1970-х роках, і більш ніж удвічі перевищила б вплив війни в Україні на газові ринки, на додачу до і без того крихких ланцюжків поставок і рівнів запасів", - сказав Саул Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee.

Аналітики ING у своїй замітці заявили, що через Ормузьку протоку проходить понад 20 мільйонів барелів нафти на день, що еквівалентно приблизно 20% світового споживання.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявив, що "цілеспрямовані удари" в Ємені стали чітким сигналом про те, що Сполучені Штати та їхні партнери не потерплять атак на свої сили або "дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства".

Представник хуситів заявив, що угруповання продовжить атакувати судна, які прямують до Ізраїлю.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти та держава в регіоні, закликала до стриманості та "уникнення ескалації" і заявила, що стежить за ситуацією з великою стурбованістю.

Напади хуситів у Червоному морі вплинули на міжнародну торгівлю на маршруті між Європою та Азією, частку якого припадає близько 15% світового судноплавства.

Хусити атакували комерційні судна у Червоному морі, щоб продемонструвати підтримку палестинського бойового угруповання ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю.

Судноплавний гігант Maersk та інші компанії забрали судна з Червоного моря, попереджаючи клієнтів про подальші збої.

Атаки під керівництвом США послідували за захопленням Іраном у четвер танкера, який перевозив іракську нафту, що прямував до Туреччини на південь від Ормузької протоки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42