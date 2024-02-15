Пальне найближчим часом може зрости у ціні на 2 грн за літр - експерт

В Україні найближчим часом пальне може подорожчати на 2 гривні за літр, якщо ситуація у світі не зміниться, сказав експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі телемарафону, пише УНН.

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Куюн вказав, що наразі на тлі подій у Червоному морі ціна почала зростати. "І на початку року якщо це було 77 дол. за барель, то сьогодні це вже 83 долари, це для нафотвого ринку досить чуттєва вже величина. Тому ринок починає реагувати. Ми все купуємо за імпортом, по світових цінах, і, відповідно, закупівельна вартість почала зростати", - вказав він.

Ми бачимо, що вже от пару тижнів, як особливо мережі з економ-сегменту так званого, тобто з мінімального цінового діапазону, почали потихеньку підтягувати ціни. Бачимо буквально кожного дня там 50-30-20 копійок, але процес, як-то кажуть, пішов. Поки що немає передумов говорити про якусь-там трагедію дуже велику, але, думаю, що в межах, якщо ситуація у світі не зміниться, то в межах 2 гривень за літр ціна може піти. Тобто, протягом 2-3 тижнів, я думаю, що ціна може до 2 грн на літрі зрости - зазначив експерт паливного ринку.

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