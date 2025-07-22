Только от НДС сотни миллионов гривен ежемесячно. Стало известно, сколько аптеки платят налогов

Аптеки только в апреле-мае этого года уплатили более полумиллиарда гривен налога на добавленную стоимость. Такие данные опубликовал общественный деятель и офицер ВСУ Виктор Таран, пишет УНН.

Ссылаясь на данные Государственной налоговой службы, Таран отметил, что уплата налога на добавленную стоимость аптечными учреждениями демонстрирует стабильную динамику.

"В апреле 2024 года аптеки перечислили в бюджет более 212 миллионов гривен только НДС, из которых - более 210 миллионов поступило от юридических лиц, - почти 2 миллиона гривен - от ФЛП. В апреле 2025-го поступления выросли до почти 319 миллионов гривен: - более 317 миллионов обеспечили юрлица, - более 900 тысяч гривен - ФЛП", - сообщил Таран.

В мае 2024 года, по его словам, бюджет получил около 215 миллионов гривен НДС, а в мае 2025-го - чуть меньше - 212,3 миллиона гривен.

"В это непростое время чрезвычайно важно, чтобы каждый бизнес - малый, средний или крупный - продолжал работать, честно и добросовестно платил налоги. Каждая уплаченная гривна сегодня - это шаг к нашей Победе над врагом завтра", - подчеркнул Таран.

Он убежден, что аптеки сегодня выполняют не только социальную функцию, но и остаются важной частью экономики страны. Таран напомнил, что только пять крупнейших аптечных сетей в 2024 году уплатили более 4,5 миллиарда гривен налогов.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на запрет маркетинговых соглашений и сокращение доходов, аптеки продолжают обеспечивать украинцам высокий уровень сервиса и широкий ассортимент. А либерализация рынка, на примере Швеции, где после отмены госмонополии количество аптек выросло на 30%, может стать ключом к повышению доступности лекарств и улучшению фармацевтического обслуживания.

"Рынок фармацевтических средств нуждается в обсуждении, а не односторонних приговоров. Честного диалога и баланса интересов, а не лозунгов. Ведь главный в этой схеме пациент, которому важно получить и хороший сервис, и адекватные цены на лекарства, и широкий ассортимент. Аптека не киоск? Согласен. Но и не козел отпущения для чужих ошибок", - подчеркнул Таран.

Напомним

Уже почти 5 месяцев фармацевтический рынок в Украине работает по новым правилам, среди прочего - запрещено заключение маркетинговых договоров между производителями лекарственных средств и аптеками. Изменения внедрялись для того, чтобы снизить цены на лекарства, однако реальность оказалась противоположной - стоимость препаратов не изменилась, а кое-где и возросла.

Позицию о том, что запрет маркетинга не принес обещанного эффекта, признали даже в Министерстве здравоохранения. Кроме того, существенного улучшения не почувствовали и пациенты.

Ранее Минздрав представил на обсуждение новый проект постановления о маркетинге. Вместо полного запрета предлагается установить ограничения на расходы производителей лекарственных средств на маркетинговые услуги. Согласно обновленному документу, такие расходы не могут превышать 20% от общего объема реализации безрецептурных препаратов (без НДС) за предыдущий год. Однако, цифра в 20% является лишь "красивой оберткой", за которой скрываются совсем другие расчеты - в реальности аптеки получат лишь 3,5% маркетинга.