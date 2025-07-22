Лише від ПДВ сотні мільйонів гривень щомісяця. Стало відомо, скільки аптеки сплачують податків

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
08:08 • 14185 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
07:27 • 35000 перегляди
На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
06:19 • 60545 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів
Ексклюзив
06:15 • 33408 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 41960 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 28889 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 41882 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 140935 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 64810 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 94326 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
44%
743мм
Популярнi новини
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 44908 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 39310 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 37714 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова22 липня, 02:11 • 41772 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 38129 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації10:46 • 1570 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 36163 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 38635 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 60509 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 106653 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ігор Коломойський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 138256 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 232115 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 247030 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 242869 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 242235 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Truth Social
Airbus A320 серії
Dragon 2

Лише від ПДВ сотні мільйонів гривень щомісяця. Стало відомо, скільки аптеки сплачують податків

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

З'явилася інформація, скільки податків сплачують аптеки.

Лише від ПДВ сотні мільйонів гривень щомісяця. Стало відомо, скільки аптеки сплачують податків

Аптеки лише у квітні-травні цього року сплатили понад півмільярда гривень податку на додану вартість. Такі дані опублікував громадський діяч та офіцер ЗСУ Віктор Таран, пише УНН.

Посилаючись на дані Державної податкової служби, Таран зазначив, що сплата податку на додану вартість аптечними закладами демонструє стабільну динаміку.

"У квітні 2024 року аптеки перерахували до бюджету понад 212 мільйонів гривень тільки ПДВ, з яких - понад 210 мільйонів надійшло від юридичних осіб, - майже 2 мільйони гривень - від ФОПів. У квітні 2025-го надходження зросли до майже 319 мільйонів гривень: - понад 317 мільйонів забезпечили юрособи, - понад 900 тисяч гривень - ФОПи", - повідомив Таран.

У травні 2024 року, за його словами, бюджет отримав близько 215 мільйонів гривень ПДВ, а в травні 2025-го - трохи менше - 212,3 мільйона гривень.

"У цей непростий час надзвичайно важливо, щоб кожен бізнес - малий, середній чи великий - продовжував працювати, чесно й сумлінно сплачував податки. Кожна сплачена гривня сьогодні - це крок до нашої Перемоги над ворогом завтра", - підкреслив Таран.

Він переконаний, що аптеки сьогодні виконують не лише соціальну функцію, а й залишаються важливою частиною економіки країни. Таран нагадав, що лише п’ять найбільших аптечних мереж у 2024 році сплатили понад 4,5 мільярда гривень податків.

Експерт наголосив, що попри заборону маркетингових угод та скорочення доходів, аптеки продовжують забезпечувати українцям високий рівень сервісу та широкий асортимент. А лібералізація ринку, на прикладі Швеції, де після скасування держмонополії кількість аптек зросла на 30%, може стати ключем до підвищення доступності ліків і покращення фармацевтичного обслуговування.

"Ринок фармацевтичних засобів потребує обговорення, а не однобічних вироків. Чесного діалогу та балансу інтересів, а не гасел. Адже головний у цій схемі пацієнт, якому важливо отримати і гарний сервіс, і адекватні ціни на ліки, і широкий асортимент. Аптека не кіоск? Згоден. Але і не цап-відбувайло для чужих помилок", - наголосив Таран.

Нагадаємо

Уже майже 5 місяців фармацевтичний ринок в Україні працює за новими правилами, серед іншого - заборонено укладення маркетингових договорів між виробниками лікарських засобів і аптеками. Зміни впроваджувалися задля того, щоб знизити ціни на ліки, однак реальність виявилась протилежною - вартість препаратів не змінилася, а подекуди й зросла

Позицію про те, що заборона маркетингу не принесла обіцяного ефекту, визнали навіть у Міністерстві охорони здоровʼя. Окрім того, суттєвого покращення не відчули й пацієнти.

Раніше МОЗ представив на обговорення новий проєкт постанови про маркетинг. Замість повної заборони пропонується встановити обмеження на витрати виробників лікарських засобів на маркетингові послуги. Згідно з оновленим документом, такі витрати не можуть перевищувати 20% від загального обсягу реалізації безрецептурних препаратів (без ПДВ) за попередній рік. Однак, цифра у 20% є лише "красивою обгорткою", за якою криються зовсім інші розрахунки - у реальності аптеки отримають лише 3,5% маркетингу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9