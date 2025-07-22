Лише від ПДВ сотні мільйонів гривень щомісяця. Стало відомо, скільки аптеки сплачують податків

Аптеки лише у квітні-травні цього року сплатили понад півмільярда гривень податку на додану вартість. Такі дані опублікував громадський діяч та офіцер ЗСУ Віктор Таран, пише УНН.

Посилаючись на дані Державної податкової служби, Таран зазначив, що сплата податку на додану вартість аптечними закладами демонструє стабільну динаміку.

"У квітні 2024 року аптеки перерахували до бюджету понад 212 мільйонів гривень тільки ПДВ, з яких - понад 210 мільйонів надійшло від юридичних осіб, - майже 2 мільйони гривень - від ФОПів. У квітні 2025-го надходження зросли до майже 319 мільйонів гривень: - понад 317 мільйонів забезпечили юрособи, - понад 900 тисяч гривень - ФОПи", - повідомив Таран.

У травні 2024 року, за його словами, бюджет отримав близько 215 мільйонів гривень ПДВ, а в травні 2025-го - трохи менше - 212,3 мільйона гривень.

"У цей непростий час надзвичайно важливо, щоб кожен бізнес - малий, середній чи великий - продовжував працювати, чесно й сумлінно сплачував податки. Кожна сплачена гривня сьогодні - це крок до нашої Перемоги над ворогом завтра", - підкреслив Таран.

Він переконаний, що аптеки сьогодні виконують не лише соціальну функцію, а й залишаються важливою частиною економіки країни. Таран нагадав, що лише п’ять найбільших аптечних мереж у 2024 році сплатили понад 4,5 мільярда гривень податків.

Експерт наголосив, що попри заборону маркетингових угод та скорочення доходів, аптеки продовжують забезпечувати українцям високий рівень сервісу та широкий асортимент. А лібералізація ринку, на прикладі Швеції, де після скасування держмонополії кількість аптек зросла на 30%, може стати ключем до підвищення доступності ліків і покращення фармацевтичного обслуговування.

"Ринок фармацевтичних засобів потребує обговорення, а не однобічних вироків. Чесного діалогу та балансу інтересів, а не гасел. Адже головний у цій схемі пацієнт, якому важливо отримати і гарний сервіс, і адекватні ціни на ліки, і широкий асортимент. Аптека не кіоск? Згоден. Але і не цап-відбувайло для чужих помилок", - наголосив Таран.

Нагадаємо

Уже майже 5 місяців фармацевтичний ринок в Україні працює за новими правилами, серед іншого - заборонено укладення маркетингових договорів між виробниками лікарських засобів і аптеками. Зміни впроваджувалися задля того, щоб знизити ціни на ліки, однак реальність виявилась протилежною - вартість препаратів не змінилася, а подекуди й зросла.

Позицію про те, що заборона маркетингу не принесла обіцяного ефекту, визнали навіть у Міністерстві охорони здоровʼя. Окрім того, суттєвого покращення не відчули й пацієнти.

Раніше МОЗ представив на обговорення новий проєкт постанови про маркетинг. Замість повної заборони пропонується встановити обмеження на витрати виробників лікарських засобів на маркетингові послуги. Згідно з оновленим документом, такі витрати не можуть перевищувати 20% від загального обсягу реалізації безрецептурних препаратів (без ПДВ) за попередній рік. Однак, цифра у 20% є лише "красивою обгорткою", за якою криються зовсім інші розрахунки - у реальності аптеки отримають лише 3,5% маркетингу.