В столице Словакии состоялись массовые протесты против политики правительства в отношении рф и в поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Тысячи людей вышли на улицы Братиславы, чтобы выразить поддержку Украине и свое несогласие с политикой, которая слишком близка к рф.

Премьер-министр Роберт Фицо вызвал беспокойство среди населения после своего прихода к власти в прошлом году. Ведь он критиковал европейскую военную помощь Украине и выражал желание восстановить связи с рф как культурные, так и политические.

Ключевым моментом, который вызвал особое возмущение, стала встреча между министром иностранных дел Словакии и его российским коллегой.

Я здесь, потому что действия этой правительственной коалиции пересекают все границы - заявил Михал Гворецкий с трибуны, где рядом с флагами Словакии, Украины, Европейского Союза и НАТО висел плакат с названием России "террористическое государство".

По информации, на протесте было 5000 человек.

Напомним

Ранее Фицо отказался от помощи Украине оружием, утверждая, что это не решит конфликт. Однако западные союзники Украины отвергли этот аргумент, утверждая, что прекращение помощи приведет к поражению Украины.

В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо