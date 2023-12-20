В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо

Тысячи людей вышли на протесты против правительства Роберта Фицо в Словакии, - это уже третья антиправительственная демонстрацией менее чем за две недели. Об этом передает УНН со ссылкой на Seznam Zprávy и Ассошиэйтед Пресс.

Детали

В Братиславе состоялась третья, за последние две недели, демонстрация против плана нового правительства страны, под руководством популистского премьер-министра Роберта Фицо, внести изменения в уголовный кодекс Словакии. К митингам протеста также присоединились жители других словацких городов. В частности, в северословацком городе Жилина вышли 2 500 человек, а в Нитре - около 2 000 демонстрантов. На антиправительственную акцию протеста в Кошице вышло около 1 500 человек, что примерно на две трети больше, чем на акции на прошлой неделе, пишет Denik N.

Контекст

Изменения, предложенные коалиционным правительством, включают предложение ликвидировать к середине января специальную прокуратуру, которая занимается тяжкими преступлениями, такими как взяточничество, организованная преступность и экстремизм. Согласно предложению, эти дела теперь будут переданы в областные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет.

В понедельник Европейская прокуратура заявила, что эти предложения представляют серьезную опасность подрыва верховенства права.

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В свою очередь, оппозиционные партии Словакии требуют от правительственной коалиции отозвать из парламента изменения в Уголовный кодекс и соответствующие законы, которыми Кабмин хочет протолкнуть не только ликвидацию спецпрокуратуры в середине января следующего года, но и например, уменьшить наказание за коррупцию и экономические преступления, пишет портал Seznam Zprávy.

Оппозиция также начала препятствовать работе парламента, до которого еще не дошли предложения по изменений в уголовном законодательстве и правосудии. Но правительственные политики, как указывается, дали понять, что настаивают на своих предложениях.

Напомним,

УНН сообщал, что словацкая оппозиция планирует новые акции протеста по меньшей мере в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который призвал Братиславу отказаться от радикальных изменений в уголовном законодательстве.

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