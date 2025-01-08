Тищенко прибыл на заседание Рады после "болезни сердца" и пропущенных судов
Киев • УНН
Нардеп Николай Тищенко, обвиняемый в незаконном лишении свободы ветерана, явился на первое заседание ВР в 2025 году. Ранее он пропускал судебные заседания из-за ишемической болезни сердца.
Народный депутат Николай Тищенко, которого обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken", и который не появлялся на заседание суда из-за якобы ишемической болезни сердца, пришел на заседание Верховной Рады, передает УНН.
Детали
Как сообщают нардепы, Николай Тищенко пришел на первое в 2025 году заседание Верховной Рады.
"Николай вернулся. Что вы, грустили?", - написал нардеп Алексей Гончаренко.
В разговоре с Гончаренко, Тищенко заявил, что у него завершился срок содержания под домашним арестом.
Также нардеп Ярослав Железняк подтвердил факт присутствия в зале парламента Тищенко.
"В этом году у власти настоящее усиление в Парламенте - вернулся на рабочее место Николай Тищенко. Вот сейчас реформы пойдут", - написал Железняк.
Напомним
Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".
Дело Тищенко передали в суд в декабре 2024 года.
Подготовительное заседание началось 20 декабря 2024 года, однако Тищенко на него не явился, поэтому суд вынес решение доставить его принудительно на продолжение заседания 23 декабря. Впрочем, Тищенко снова не приехал.
Прокурор сообщал, что Тищенко не явился в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца.
В январе Тищенко появился на присоединился к заседанию в Бабушкинском райсуде Днепра - но по видеосвязи, после пропущенных заседаний.