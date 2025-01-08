Тищенко прибув на засідання Ради після "хвороби серця" та пропущених судів
Київ • УНН
Нардеп Микола Тищенко, обвинувачений у незаконному позбавленні волі ветерана, з'явився на перше засідання ВР у 2025 році. Раніше він пропускав судові засідання через ішемічну хворобу серця.
Народний депутат Микола Тищенко, якого обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken", та який не з’являвся на засідання суду через нібито ішемічну хворобу серця, прийшов на засідання Верховної Ради, передає УНН.
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Як повідомляють нардепи, Микола Тищенко прийшов на перше у 2025 році засідання Верховної Ради.
"Микола повернувся. Що ви, сумували?", - написав нардеп Олексій Гончаренко.
В розмові з Гончаренко, Тищенко заявив, що в нього завершився термін тримання під домашнім арештом.
Також нардеп Ярослав Железняк підтвердив факт присутності в залі парламенту Тищенка.
"В цьому році у влади справжнє посилення в Парламенті - повернувся на робоче місце Микола Тищенко. Ось зараз реформи підуть", - написав Железняк.
Нагадаємо
Тищенка та колишнього поліцейського Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".
Справу Тищенка передали до суду в грудні 2024 року.
Підготовче засідання розпочалося 20 грудня 2024 року, проте Тищенко на нього не з'явився, тож суд виніс ухвалу доставити його примусово на продовження засідання 23 грудня. Утім, Тищенко знову не приїхав.
Прокурор повідомляв, що Тищенко не з’явився до суду, бо у нього виявили ішемічну хворобу серця.
В січні Тищенко з’явився на приєднався до засідання у Бабушкінському райсуді Дніпра - але по відеозв'язку, після пропущених засідань.