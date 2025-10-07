$41.340.11
Тимоти Шаламе неожиданно представил свой новый фильм «Марти Супрем» на Нью-Йоркском кинофестивале

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Фильм «Марти Супрем» с Тимоти Шаламе в главной роли дебютировал на Нью-Йоркском кинофестивале. Он долго оставался одним из самых ожидаемых фильмов года.

Тимоти Шаламе неожиданно представил свой новый фильм «Марти Супрем» на Нью-Йоркском кинофестивале

Фильм "Марти Супрем" с Тимоти Шаламе в главной роли неожиданно дебютировал на Нью-Йоркском кинофестивале. Актер и режиссер Джош Сафди лично представили картину зрителям в Линкольн-центре, открыв первый публичный показ одной из самых ожидаемых лент года, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Фильм студии A24 "Марти Супрем" долго оставался одним из самых ожидаемых фильмов года и еще не был представлен публике. Однако в понедельник вечером студия устроила неожиданную мировую премьеру в зале Элис Талли в Линкольн-центре. Место выбрали не случайно: режиссер Джош Сафди - ньюйоркец, а Тимоти Шаламе вырос в этом городе. В то же время сам фильм снимали в пяти районах Нью-Йорка. На премьере присутствовали и актер, и режиссер. Показ состоялся после того, как все места для секретного сеанса были заняты.

Я тоже ненавижу сюрпризы

 - сказал Сафди публике.

Я закончил его вчера в 2 часа ночи. Вы первый зритель, который увидел этот фильм

- добавил он.

Затем на сцену вместе с режиссером вышел, чтобы представить фильм. Актер рассказал, что ходил в старшую школу на той же улице, что и зал Элис Талли, и для него премьера на NYFF "это невероятно круто".

Сюжет, актерский состав и бюджет

Согласно трейлеру фильма "Marty Supreme", Шаламе играет будущего чемпиона по пинг-понгу. Гвинет Пэлтроу, которая тоже снимается в фильме, ранее рассказывала, что ее персонаж - жена соперника Шаламе, у которой завязывается роман с главным героем.

Я имею в виду, у нас в этом фильме много секса. Здесь много - очень много

- шутила Пэлтроу.

В ролях также Одесса А'Зион, Кевин О'Лири, Тайлер Оконма, Абель Феррара и Фрэн Дрешер. Сафди написал сценарий в соавторстве с Рональдом Бронштейном.

Фильм стоил 70 миллионов долларов, что делает его самым дорогим фильмом за всю историю проката A24 (американская независимая кинокомпания).

Премьера "Marty Supreme" состоялась на фоне того, что другой фильм студии - "The Smashing Machine", режиссером которого был брат Джоша Сафди, Бенни, пока не имеет популярности в прокате, хотя получил хорошие отзывы. Ранее братья Сафди уже работали вместе как сорежиссеры над фильмами "Good Times" и "Uncut Gems".

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии08.05.25, 11:37 • 160892 просмотра

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Нью-Йорк