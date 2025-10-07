Тімоті Шаламе несподівано представив свій новий фільм "Марті Супрем" на Нью-Йоркському кінофестивалі

Фільм "Марті Супрем" із Тімоті Шаламе у головній ролі несподівано дебютував на Нью-Йоркському кінофестивалі. Актор та режисер Джош Сафді особисто представили картину глядачам у Лінкольн-центрі, відкривши перший публічний показ однієї з найочікуваніших стрічок року, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Фільм студії A24 "Марті Супрем" довго залишався одним із найочікуваніших фільмів року і ще не був представлений публіці. Однак у понеділок ввечері студія влаштувала несподівану світову прем’єру у залі Еліс Таллі в Лінкольн-центрі. Місце обрали не випадково: режисер Джош Сафді - ньюйоркець, а Тімоті Шаламе виріс у цьому місті. Водночас сам фільм знімали в п’яти районах Нью-Йорка. На прем’єрі були присутні й актор, і режисер. Показ відбувся після того, як усі місця для секретного сеансу були зайняті.

Я теж ненавиджу сюрпризи - сказав Сафді публіці.

Я закінчив його вчора о 2-й годині ночі. Ви перший глядач, який побачив цей фільм - додав він.

Потім на сцену разом із режисером вийшов, щоб представити фільм. Актор розповів, що ходив до старшої школи на тій самій вулиці, що й зал Еліс Таллі, і для нього прем’єра на NYFF "це неймовірно круто".

Сюжет, акторський склад та бюджет

Згідно з трейлером фільму "Marty Supreme", Шаламе грає майбутнього чемпіона з пінг-понгу. Гвінет Пелтроу, яка теж знімається у фільмі, раніше розповідала, що її персонаж - дружина суперника Шаламе, у якої зав’язується роман з головним героєм.

Я маю на увазі, у нас у цьому фільмі багато сексу. Тут багато - дуже багато - жартувала Пелтроу.

У ролях також Одеса А'Зіон, Кевін О'Лірі, Тайлер Оконма, Абель Феррара та Френ Дрешер. Сафді написав сценарій у співавторстві з Рональдом Бронштейном.

Фільм коштував 70 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим фільмом за всю історію прокату A24 (американська незалежна кінокомпанія).

Прем’єра "Marty Supreme" відбулася на тлі того, що інший фільм студії - "The Smashing Machine", режисером якого був брат Джоша Сафді, Бенні, поки що не має популярності в прокаті, хоча отримав хороші відгуки. Раніше брати Сафді вже працювали разом як співрежисери над фільмами "Good Times" та "Uncut Gems".

