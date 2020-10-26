Тихановская пообещала передать данные о насилии силовиков в Беларуси для международных расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала запуск проекта “Август 2020”, чтобы передать данные о насилии со стороны силовиков в Беларуси для международных расследований. Об этом говорится в сообщении в ее Telegram, передает УНН.
“Важно, чтобы весь мир узнал о преступлениях против человечности, которые произошли и продолжают происходить в центре Европы в 2020 году. Данные, собранные на этом сайте, обязательно помогут в проведении независимого международного расследования. Свидетельства, представленные проектом „Август 2020“ и правозащитными организациями, я передам в международные организации, которые занимаются расследованием пыток и нарушений прав человека”, — подчеркнула Тихановская.
Отмечается, что проект “Август 2020” собирает истории людей, которые пострадали из-за действий силовиков во время мирных акций в Беларуси. Проект создан группой журналистов и волонтеров при поддержке белорусских IT-специалистов. Уже сейчас на сайте есть сотня историй людей, в обработке находятся еще сотни свидетельств.
Напомним, сегодня в Беларуси должна начаться всенародная забастовка в ответ на действия президента страны Александра Лукашенко.