Тихановська пообіцяла передати дані про насильство силовиків в Білорусі для міжнародних розслідувань

“Важливо, щоб весь світ дізнався про злочини проти людяності, які відбулися і продовжують відбуватися в центрі Європи в 2020 році. Дані, зібрані на цьому сайті, обов’язково допоможуть в проведенні незалежного міжнародного розслідування. Свідоцтва, представлені проектом „Август 2020“ та правозахисними організаціями, я передам в міжнародні організації, які займаються розслідуванням катувань і порушень прав людини”, — підкреслила Тіхановська.

Відзначається, що проект “Август 2020” збирає історії людей, які постраждали через дії силовиків під час мирних акцій у Білорусі. Проект створений групою журналістів і волонтерів за підтримки білоруських IT-фахівців. Вже зараз на сайті є сотня історій людей, в обробці знаходяться ще сотні свідчень.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі повинен початися всенародний страйк у відповідь на дії президента країни Олександра Лукашенка.