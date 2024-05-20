Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

Министерство восстановления Украины призывает международных перевозчиков пассажиров присоединиться к тестированию онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу, сообщает УНН.

Детали

В рамках реформы международных автобусных перевозок, предполагается заменить бумажную процедуру открытия маршрута на цифровую. Сейчас к тестированию привлечены 7 международных перевозчиков.

Сейчас команда Укртрансбезопасности тестирует функционал онлайн-кабинета, который предусматривает:

Автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;

Возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;



Автоматический расчет времени движения автобуса;



Автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;



Упрощенную процедуру подачи документов.



Для получения доступа к тестированию онлайн-кабинета открытия международных маршрутов, пассажирским перевозчикам необходимо присылать заявки на электронный адрес: [email protected]

В заявке необходимо указать название компании, электронную почту и номер телефона контактного лица.

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы