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Тестовий режим онлайн-кабінету перевізника: які функції доступні

Київ • УНН

 • 21035 перегляди

Міністерство відновлення закликає міжнародних пасажирських перевізників долучитися до тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон, який має на меті замінити паперову процедуру на цифрову та надає різноманітні функції, такі як автоматичний обмін даними, побудова маршрутів та спрощена подача документів.

Міністерство відновлення України закликає міжнародних перевізників пасажирів приєднатися до тестування онлайн-кабінету для відкриття маршрутів за кордон, повідомляє УНН

Деталі 

У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, передбачається замінити паперову процедуру відкриття маршруту на цифрову. Наразі до тестування залучені 7 міжнародних перевізників.

Наразі команда Укртрансбезпеки тестує функціонал онлайн-кабінету, який передбачає:

  • Автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;
  • Можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;
  • Автоматичний розрахунок часу руху автобуса;
  • Автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами;
  • Спрощену процедуру подачі документів.

Для отримання доступу до тестування онлайн-кабінету відкриття міжнародних маршрутів, пасажирським перевізникам необхідно надсилати заявки на електронну адресу: [email protected]

 У заявці необхідно вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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