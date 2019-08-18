Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле

В свою очередь, афганские СМИ сообщают о десятках погибших и госпитализированных, официальных данных пока нет, но известно, что на праздновании было более тысячи гостей. МВД Афганистана подчеркивает, что пока неясно, что стало причиной взрыва.

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.

Напомним, 7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля , начиненного взрывчаткой, недалеко от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяла на себя радикальное исламистское движение “Талибан”.