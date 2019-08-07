Під час вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні вранці вибух прогримів біля штабу поліції на заході Кабула, столиці Афганістана. В результаті вибуху загинуло щонайменше 18 людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Нусрат Рахімі, передає УНН.
За словами міністра, автомобільна бомба була підірвана в годину пік біля штабу поліції. Щонайменше загинуло 18 людей, а понад сотня інших поранена, включаючи жінок і дітей.
Очевидці заявили, що після вибуху чули ще вогнепальну зброю, але міністр цю інформацію спростовує. Місцеві репортери повідомили, що на місці вибуху пошкоджено будинки.
Нагадаємо, щонайменше 53 людини отримали поранення під час вибуху, що прогримів в понеділок в дипломатичному кварталі Кабула, що є столицею Афганістана.