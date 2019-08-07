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6 марта, 19:19 • 130914 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140846 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 128221 просмотра

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При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере 18 человек

При взрыве в Кабуле погибли по меньшей мере 18 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня утром взрыв прогремел возле штаба полиции на западе Кабула, столицы Афганистана. В результате взрыва погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Нусрат Рахими, передает УНН.

По словам министра, автомобильная бомба была взорвана в час пик у штаба полиции. По меньшей мере погибли 18 человек, а более сотни других ранены, включая женщин и детей.

Очевидцы заявили, что после взрыва слышали еще огнестрельное оружие, но министр эту информацию опровергает. Местные репортеры сообщили, что на месте взрыва повреждены дома.

Напомним, по меньшей мере 53 человека получили ранения при взрыве, прогремевшего в понедельник в дипломатическом квартале Кабула, что является столицей Афганистана.

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