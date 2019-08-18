Терорист-смертник підірвав себе на весіллі в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Від вибуху на весіллі в Кабулі постраждали не менше 20 людей, передала гуманітарна організація Emergency пізно ввечері в суботу, 17 серпня. За даними агентства AP, терорист-смертник підірвав себе в натовпі святкували. Про це, зокрема, повідомляє DW, інформує УНН.
У свою чергу афганські ЗМІ повідомляють про десятки загиблих і госпіталізованих, офіційних даних поки немає, але відомо, що на святкуванні було більше тисячі гостей. МВС Афганістану підкреслює, що поки неясно, що стало причиною вибуху.
Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700. Однак, як зазначає агентство dpa, Кабул зазвичай занижує офіційні дані про жертви терактів.
Нагадаємо, 7 серпня 14 осіб загинули та 145 отримали поранення в результаті підриву автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік від поліцейської дільниці в західній частині Кабула. Машина вибухнула, коли її зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті. Відповідальність за теракт взяло на себе радикальний рух ісламізму “Талібан”.