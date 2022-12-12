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Сроки окончания войны в Украине зависят от поддержки США – Зеленский

Сроки окончания войны в Украине зависят от поддержки США – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сроки окончания войны россии против Украины зависят от поддержки Соединенных Штатов Америки, поскольку они являются лидером в этом вопросе. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, передает УНН.

Детали

“Мы понимаем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы за этим следим, и это верно. Для нас это очень важно, потому что США – лидер в поддержке Украины. И без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно. И, кстати, вопрос: “Когда закончится война?” – также зависит от этой поддержки. Чтобы она (война – ред.) была короче, более мощная помощь нужна”, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина следит за тем, что происходит в Конгрессе США. По его словам, изменение “политического климата” может очень сильно повлиять на помощь Украине.

“Мы слышим разные месседжи с разных сторон. Если изменится климат в политике в Конгрессе – это очень сильно повлияет на помощь Украине. И здесь очень важный момент: мы сражаемся за весь мир, за демократию, за свободу всего мира. Мы знаем, за что мы воюем. Самое главное, чтобы Соединенные Штаты, общество не сбились с курса, с этого пути поддержки Украины, а знали, за что мы воюем – и за них также”, – отметил Зеленский.

Напомним

9 декабря лидер США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 миллионов долларов, который предусматривает новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.

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