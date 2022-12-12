Терміни закінчення війни в Україні залежать від підтримки США – Зеленський

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“Ми розуміємо, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ми за цим слідкуємо, і це правда. Для нас це дуже важливо, тому що США – лідер у підтримці України. І без їхньої підтримки нам буде складно, прям дуже складно. І, до речі, питання: “Коли закінчиться війна?” – також залежить від цієї підтримки. Щоб вона (війна – ред.) була коротшою, потужніша допомога потрібна”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна стежить за тим, що відбувається у Конгресі США. За його словами, зміна “політичного клімату” може дуже сильно вплинути на допомогу Україні.

“Ми чуємо різні меседжі, з різних сторін. Якщо зміниться клімат у політиці, у Конгресі – це дуже сильно може вплинути на допомогу Україні. І тут дуже важливий момент: ми воюємо за весь світ, за демократію, за свободу всього світу. Ми знаємо, за що ми воюємо. Найголовніше, щоб Сполучені Штати, суспільство не збилися з курсу, з цього шляху підтримки України, а знали, за що ми воюємо – і за них також”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

9 грудня лідер США Джо Байден оголосив про про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів, який передбачає нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.