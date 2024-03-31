Терехов сообщает о прилете в Харькове

В Харькове зафиксирован прилет около жилой застройки в центральной части города. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Прилет рядом с жилой застройкой в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. - проинформировал Игорь Терехов.

Напомним

Ранее глава города предупреждал жителей Харькова, чтобы они оставались в безопасных местах.

В Харькове громко! Находитесь в укрытиях! - отметил Игорь Терехов.

Харьков под обстрелом российских захватчиков: в городе громкие взрывы