Харьков под обстрелом российских захватчиков: в городе громкие взрывы

Армия россии снова атаковали Харьков. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе прогремели взрывы, передает УНН.

В Харькове громко! Находитесь в укрытиях!" - отметил в Telegram Игорь Терехов.

Согласно сообщению председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, российские оккупанты наносят удары! по городу.

Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях - сообщил Синегубов.

Напомним,

В Харькове в результате российского обстрела поврежден большой дом на 480 квартир в Шевченковском районе. Городской голова призывает жителей быть осторожными и реагировать на сигналы тревоги.