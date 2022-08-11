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Теракт в Еленевке: расследование CNN опровергает причастность Украины к удару

Киев • УНН

 • 164401 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. После убийства более 50 украинских военнопленных в следственном изоляторе в Еленовке в Донецкой области российские пропагандистские СМИ начали кампанию по обвинению Украины в трагедии. Журналисты CNN провели собственное расследование преступления и обнаружили, что российская версия событий, наиболее вероятно, выдумка, пишет УНН

Теракт в Еленевке: расследование CNN опровергает причастность Украины к удару

Цитата

"Расследование CNN, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после нападения, а также работы судебно-медицинских экспертов и экспертов по оружию, пришло к выводу, что российская версия событий очень вероятно является выдумкой. Практически нет шансов, что ракета HIMARS нанесла ущерб складу, где содержались заключенные.

Эксперты, с которыми консультировался CNN, отрицают версию удара HIMARS по Еленовке, но не могут точно сказать, что убило и ранило столько пленных. Отсутствие доступа делает невозможным составить окончательные выводы. Однако эксперты говорят, что большинство признаков указывают на интенсивный пожар, и, по словам нескольких свидетелей, не было слышно звука летевшей ракеты", - пишет CNN.

Детали

Начиная с мая российские оккупанты содержали в бывшей исправительной колонии в Еленовке более 1000 заключенных. В конце июля около 200 пленных переместили в отдельное здание, где 28 июля примерно в 23:00 возник сильный пожар, сообщают журналисты.

CNN проанализировали фото после взрыва на складе. Стены и большая часть крыши остались невредимыми. Эксперты отмечают, что удар ракетной системой HIMARS нанес бы гораздо больший ущерб. Фото изнутри здания свидетельствует об интенсивном и масштабном пожаре, в кроватях можно увидеть обгоревшие тела погибших.

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Как отмечает CNN, один из предводителей боевиков так называемой "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что удар был нанесен якобы "по приказу политической власти Украины после того, как украинские военнопленные начали говорить". Украина решительно отрицает эти обвинения.

На следующее утро после взрыва Андрей Лазарев, один из работников канала "Звезда" минобороны рф, указал на аккуратно сложенные фрагменты, на одном из которых был серийный номер ракеты HIMARS, который, несмотря на интенсивный пожар, был в чрезвычайно хорошем состоянии. Спикер минобороны россии генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что следственный изолятор "потерпел ракетный удар с американского HIMARS".

Однако, пишет CNN, предварительные удары с участием HIMARS оставили воронки, заметные на спутниковых изображениях, а также значительные повреждения. Журналисты сравнили спутниковые изображения с последствиями удара этой ракетной системы по складу в Новой Каховке и последствиями пожара в Еленовке. 

Наслідки удару HIMARS у Новій Каховці 12 липня

Наслідки обстрілу складу в Оленівці 30 липня

Несколько экспертов по оружию сообщили CNN, что изображения и видео с Еленовки несовместимы с атакой HIMARS. Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит отметил, что здание, склад с тонкими стенами и металлической крышей, не осталось бы стоять после удара этой ракетной системы.

"На этих видео нигде нет кратера, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны значительные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы увидели бы кратеры, разбитые потолки и стены, взорванные тела. Признак существенного повреждения взрывом на здании или на телах практически нет", - сказал он: "Кажется, что ущерб нанесен большим и интенсивным пожаром. Значительная часть повреждений крыши также, кажется, нанесена его падением, а не влиянием траектории боеприпаса или эффекта взрыва."

Он добавил: "Остатки HIMARS не были сфотографированы на месте, что удивительно. Основным элементом любого расследования будет сбор визуальных доказательств остатков боеприпасов там, где они были найдены."

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Официальные лица США также отклонили мнение об использовании HIMARS. Западный чиновник сказал CNN: "Нашим экспертам по взрывчатке понятно, что это не был удар извне фугасным веществом. Более вероятно, что возгорание началось изнутри."

Многочисленные аналитики также сообщили журналистам, что Украине не было смысла использовать ракету HIMARS, если бы она хотела поразить здание в 15 км от линии фронта, ведь это дорогое оружие, которое используется для нацеливания на большом расстоянии. Кроме того, эту систему легче отследить, чем ракету советских времен из украинских запасов.

Летающую ракету или ракету, вроде HIMARS, было бы слышно. Однако некоторые отчеты утверждают, что такого шума не было, пишет CNN. О том, что солдаты не слышали звука ракеты, рассказала и мать одного из пленных в Еленовке.

Украинские чиновники выдвигают версию о применении термобарического оружия по колонии, однако CNN не может проверить эту оценку. Кроме того, они отметили, что оккупанты также решили устроить нападение, чтобы скрыть пытки военнопленных в Еленовке.

Два украинских чиновника также сообщили CNN, что нападение на колонию произошло именно тогда, когда они ожидали обмена пленными с россией.

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