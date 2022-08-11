Теракт в Оленівці: розслідування CNN спростовує причетність України до удару

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"Розслідування CNN, засноване на аналізі відео та фотографій з місця події, супутникових знімків до і після нападу, а також роботи судово-медичних експертів і експертів зі зброї, прийшло до висновку, що російська версія подій є дуже ймовірною вигадкою. Практично немає шансів, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де утримувалися в'язні.

Експерти, з якими консультувався CNN, заперечують версію удару HIMARS по Оленівці, але не можуть точно сказати, що вбило та поранило стільки полонених. Відсутність доступу унеможливлює остаточні висновки. Однак експерти кажуть, що більшість ознак вказують на інтенсивну пожежу, і, за словами кількох свідків, не було чути звуку ракети, що летіла", - пише CNN.

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Починаючи з травня російські окупанти утримували у колишній виправній колонії в Оленівці понад 1000 ув'язнених. Наприкінці липня близько 200 в’язнів перемістили в окрему будівлю, де 28 липня приблизно о 23:00 виникла сильна пожежа, повідомляють журналісти.

CNN проаналізували фото після вибуху на складі. Стіни і більша частина даху залишилися неушкодженими. Експерти зауважують, що удар ракетною системою HIMARS завдав би набагато більшої шкоди. Фото зсередини будівлі свідчить про інтенсивну та масштабну пожежу, у ліжках можна побачити обгорілі тіла загиблих.

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Як зазначає CNN, один із ватажків бойовиків так званої "ДНР" Едуард Басурін заявив, що удар був нанесений нібито "за наказом політичної влади України після того, як українські військовополонені почали говорити". Україна рішуче заперечує ці звинувачення.

На наступний ранок після вибуху Андрій Лазарєв, один із працівників каналу "Звезда" міноборони рф, вказав на акуратно складені фрагменти, на одному з яких був серійний номер ракети HIMARS, який попри інтенсивну пожежу, був у надзвичайно хорошому стані. Речник міноборони росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що слідчий ізолятор "зазнав ракетного удару з американського HIMARS".

Проте, пише CNN, попередні удари за участю HIMARS залишили воронки, помітні на супутникових зображеннях, а також значні пошкодження. Журналісти порівняли супутникові зображення з наслідками удару цієї ракетної системи по складу в Новій Каховці і наслідками пожежі в Оленівці.

Кілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS. Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт відзначив, що будівля, склад із тонкими стінами та металевим дахом, не залишилася б стояти після удару цієї ракетної системи.

"На цих відео ніде немає кратера, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б кратери, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла. Ознак суттєвого пошкодження вибухом на будівлі чи на тілах практично немає", - сказав він: "Здається, що шкоду спричинено великою та інтенсивною пожежею. Значна частина пошкоджень даху також, здається, спричинена його падінням, а не впливом траєкторії боєприпасу чи ефекту вибуху."

Він додав: "Залишки HIMARS не були сфотографовані на місці, що дивно. Основним елементом будь-якого розслідування буде збір візуальних доказів залишків боєприпасів там, де вони були знайдені".

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Офіційні особи США також відхилили думку про використання HIMARS. Західний чиновник сказав CNN: "Нашим експертам з вибухівки зрозуміло, що це не був удар ззовні фугасною речовиною. Найбільш імовірно, що займання почалося зсередини."

Численні аналітики також повідомили журналістам, що Україні не було сенсу використовувати ракету HIMARS, якби вона хотіла вразити будівлю за 15 км від лінії фронту, адже це дорога зброя, яка використовується для націлювання на великій відстані. Крім того, цю систему легше відстежити, ніж ракету радянських часів з українських запасів.

Ракету, що летить, або ракету на зразок HIMARS, було б чути. Але деякі звіти стверджують, що такого шуму не було, пише CNN. Про те, що солдати не чули звуку ракети розповіла і мати одного з полонених в Оленівці.

Українські чиновники висувають версію про застосування термобаричної зброї по колонії, проте CNN не може перевірити цю оцінку. Крім того, вони зазначили, що окупанти також вирішили влаштувати напад, щоб приховати катування військовополонених в Оленівці.

Двоє українських чиновників також повідомили CNN, що напад на колонію стався саме тоді, коли вони очікували обміну полоненими з росією.

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