Щоб звинуватити ЗСУ: у США заявили, що росія сфабрикує докази теракту в Оленівці – CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Білому домі заявили, що росія заперечує свою причетність до теракту в Оленівці, тому сфабрикує докази, щоб звинуватити українських військових. Про це CNN повідомило джерело у Білому домі, пише УНН.
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"Очікують, що росія фальсифікуватиме докази, звинувачуватиме українські сили. Є підстави вважати, що москва зайде далеко і створить враження, що винні українські HIMARS”, – повідомило джерело.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів військових злочинів.
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 людей, поранено – 130.
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що спрямує місію для встановлення фактів теракту в Оленівці.
Також повідомляли, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію.