Чтобы обвинить ВСУ: в США заявили, что россия сфабрикует доказательства теракта в Еленовке – CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Белом доме заявили, что россия отрицает свою причастность к теракту в Еленовке, поэтому сфабрикует доказательства, чтобы обвинить украинских военных. Об этом CNN сообщил источник в Белом доме, пишет УНН.
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"Ожидают, что россия будет фальсифицировать доказательства, обвинять украинские силы. Есть основания полагать, что москва зайдет далеко и создаст впечатление, что виновны украинские HIMARS”, – сообщил источник.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.
По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибли примерно 40 человек, ранены – 130.
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию для установления фактов теракта в Еленовке.
Также сообщали, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста в колонию.