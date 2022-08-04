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Чтобы обвинить ВСУ: в США заявили, что россия сфабрикует доказательства теракта в Еленовке – CNN

Киев • УНН

 • 134979 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Белом доме заявили, что россия отрицает свою причастность к теракту в Еленовке, поэтому сфабрикует доказательства, чтобы обвинить украинских военных. Об этом CNN сообщил источник в Белом доме, пишет УНН.

Цитата

"Ожидают, что россия будет фальсифицировать доказательства, обвинять украинские силы. Есть основания полагать, что москва зайдет далеко и создаст впечатление, что виновны украинские HIMARS”, – сообщил источник.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибли примерно 40 человек, ранены – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию для установления фактов теракта в Еленовке.

Также сообщали, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста в колонию.

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