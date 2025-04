Bellingcat: росія готувалась до атаки по Оленівці та поховання загиблих заздалегідь

Цитата

"Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", - написав він.

Доповнення

Також супутникові знімки з Оленівської колонії опублікував OSINT-дослідник Александер Олівер, додавши, що на знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили біля північної стіни колонії ще порожні, а засипали їх 29 липня, у день вибуху.

"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного воєнного злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг", - написав він.

Контекст

У ніч на 29 липня руйнувань зазнав один з бараків колонії в Оленівці на Донеччині. У бараку перебували українській військовополонені. Наразі повідомляється про близько 40 загиблих

Російська сторона заявила, що причиною руйнувань стали обстріли з українського боку.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Міжнародна організація Червоного Хреста заявила про намір розслідувати злочин. Однак станом на вечір 31 липня доступу до колонії представники організації не отримали.