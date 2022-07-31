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Bellingcat: росія готувалась до атаки по Оленівці та поховання загиблих заздалегідь

Bellingcat: росія готувалась до атаки по Оленівці та поховання загиблих заздалегідь

Київ • УНН

 • 280706 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Засновник проекту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що російські окупанти щонайменше за тиждень до вибуху в Оленівській колонії викопали на території могили для поховання українських військовополонених, пише УНН.

Цитата

"Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", - написав він.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Доповнення

Також супутникові знімки з Оленівської колонії опублікував OSINT-дослідник Александер Олівер, додавши, що на знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили біля північної стіни колонії ще порожні, а засипали їх 29 липня, у день вибуху.

"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного воєнного злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг", - написав він.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.

The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Контекст

У ніч на 29 липня руйнувань зазнав один з бараків колонії в Оленівці на Донеччині. У бараку перебували українській військовополонені. Наразі повідомляється про близько 40 загиблих

Російська сторона заявила, що причиною руйнувань стали обстріли з українського боку.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Міжнародна організація Червоного Хреста заявила про намір розслідувати злочин. Однак станом на вечір 31 липня доступу до колонії представники організації не отримали.

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