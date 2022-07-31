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Bellingcat: россия готовилась к атаке по Еленовке и захоронения погибших заранее

Bellingcat: россия готовилась к атаке по Еленовке и захоронения погибших заранее

Киев • УНН

 • 280702 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что российские оккупанты по меньшей мере за неделю до взрыва в Еленовской колонии выкопали на территории могилы для захоронения украинских военнопленных, пишет УНН.

Цитата

"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Оленовской тюрьме", - написал он.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Дополнение

Также спутниковые снимки из Еленовской колонии опубликовал OSINT-исследователь Александер Оливер, добавив, что на снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы у северной стены колонии еще пусты, а засыпали их 29 июля , в день взрыва.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, видимо, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение", - написал он.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.

The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Контекст

В ночь на 29 июля разрушения потерпел один из бараков колонии в Еленовке Донецкой области. В бараке находились украинские военнопленные. В настоящее время сообщается о около 40 погибших

Российская сторона заявила, что причиной разрушений стали обстрелы с украинской стороны.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Международная организация Красного Креста заявила о намерении расследовать преступление. Однако на вечер 31 июля доступа в колонию представители организации не получили.

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