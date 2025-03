Bellingcat: россия готовилась к атаке по Еленовке и захоронения погибших заранее

Цитата

"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Оленовской тюрьме", - написал он.

Дополнение

Также спутниковые снимки из Еленовской колонии опубликовал OSINT-исследователь Александер Оливер, добавив, что на снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы у северной стены колонии еще пусты, а засыпали их 29 июля , в день взрыва.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, видимо, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение", - написал он.

Контекст

В ночь на 29 июля разрушения потерпел один из бараков колонии в Еленовке Донецкой области. В бараке находились украинские военнопленные. В настоящее время сообщается о около 40 погибших

Российская сторона заявила, что причиной разрушений стали обстрелы с украинской стороны.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Международная организация Красного Креста заявила о намерении расследовать преступление. Однако на вечер 31 июля доступа в колонию представители организации не получили.