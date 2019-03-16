Теракт в Новой Зеландии: украинцев нет среди пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинцев, по предварительным данным, нет среди пострадавших и погибших в результате расстрелов в двух мечетях в Новой Зеландии. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших и погибших", - ответил он на вопрос о возможном присутствии украинцев во время теракта в мечетях.
Как сообщал УНН, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в двух мечетях. Нападающий составил манифест и транслировал нападение.
Правительство Новой Зеландии назвало атаку на мечети терактом. Известно о 50 погибших.