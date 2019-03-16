Теракт у Новій Зеландії: українців немає серед постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українців, за попередніми даними, немає серед постраждалих і загиблих внаслідок розстрілів у двох мечетях у Новій Зеландії. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих та загиблих", - відповів він на запитання щодо можливої присутності українців під час теракту у мечетях.
Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у двох мечетях. Нападник склав маніфест та транслював напад.
Уряд Нової Зеландії назвав атаку на мечеті терактом. Наразі відомо про 50 загиблих.