Теракт на Каховской ГЭС нанес удар по имиджу "сво" - Центр противодействия дезинформации

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Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, с помощью подрыва Каховской ГЭС рф пыталась притормозить действия украинских военных и усложнить пересечение Днепра накануне украинского контрнаступления.

"Оккупанты надеялись создать за счет подтопления так называемую полосу безопасности, которую украинским военным якобы будет трудно пересечь. Однако расчет оказался ошибочным. Хотя значительной территории будет нанесен экологический ущерб и повреждены многие населенные пункты, военный эффект для рф оказался обратным. Подтопление населенного пункта Олешки и части Кинбурнской косы сводят на нет намерения россиян удерживать там свои подразделения", - подчеркнули там.

Кроме того, кремль рассчитывал на активизацию "ядерной угрозы" со стороны Запорожской АЭС как рычага влияния на ситуацию и обвинения в провокации Украины.

"Вместо "ядерной дубинки" кремль продемонстрировал всему миру лишь уровень испуга накануне украинского контрнаступления. Однако в условиях, когда ставки повышать дальше практически некуда, существует угроза российской диверсии на Запорожской АЭС, ведь она остается под их полным контролем", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Также, в анализе говорится, что подрыв привел к фактическому краху идеи и содержания "спецоперации" для российской внутренней аудитории. Так, полностью дискредитирован проект "освобождения и защиты новых территорий", ведь в результате подрыва плотины Каховской ГЭС "новые российские территории", включая Крым, становятся потенциальным полем технологической катастрофы. Среди прочего, отмечается, что подрыв плотины Каховской ГЭС создает для ВСУ основание "зеркального" ответа ударами по российской территории, и не только по белгороду и курску. Рейтинг доверия к кремлевской власти и лично путину будет продолжать свое падение, что на фоне других неудач на фронте и экономического упадка создает почву для расшатывания режима изнутри россии.

"Итак, теракт на Каховской ГЭС нанес имиджу "сво", а также российской политической системе чувствительный удар. Ведь именно проведение "спецоперации" рассматривалось руководством страны как способ решения управленческого кризиса, возникшего после обнуления президентского срока. Но после провалов рф под Харьковом, Киевом, безнаказанных обстрелов российских городов и столицы, оказалось, что кроме захваченных в первые дни войны плотины Каховской ГЭС и ЗАЭС, в руках путина нет больше козырей для создания угрозы Украине. Взорвав Каховскую ГЭС, россия лишила себя крупнейшего объекта для шантажа Киева, поскольку только угроза повреждения плотины сдерживала украинское руководство от начала активных боевых действий на территории Херсонской области", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

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