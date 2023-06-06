Теракт на Каховской ГЭС нанес удар по имиджу "сво" - Центр противодействия дезинформации

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17941 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 69105 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115059 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114766 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263483 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132608 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121341 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371242 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83566 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136340 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130004 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28265 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110438 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76069 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263483 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292341 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371242 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346675 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76095 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110465 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130037 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170237 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79464 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Теракт на Каховской ГЭС нанес удар по имиджу "сво" - Центр противодействия дезинформации

Киев • УНН

 • 675658 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Теракт на Каховской ГЭС нанес имиджу "сво", а также российской политической системе чувствительный удар. Об этом написали в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Теракт на Каховской ГЭС нанес удар по имиджу "сво" - Центр противодействия дезинформации

Детали

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, с помощью подрыва Каховской ГЭС рф пыталась притормозить действия украинских военных и усложнить пересечение Днепра накануне украинского контрнаступления.

"Оккупанты надеялись создать за счет подтопления так называемую полосу безопасности, которую украинским военным якобы будет трудно пересечь. Однако расчет оказался ошибочным. Хотя значительной территории будет нанесен экологический ущерб и повреждены многие населенные пункты, военный эффект для рф оказался обратным. Подтопление населенного пункта Олешки и части Кинбурнской косы сводят на нет намерения россиян удерживать там свои подразделения", - подчеркнули там.

Кроме того, кремль рассчитывал на активизацию "ядерной угрозы" со стороны Запорожской АЭС как рычага влияния на ситуацию и обвинения в провокации Украины. 

"Вместо "ядерной дубинки" кремль продемонстрировал всему миру лишь уровень испуга накануне украинского контрнаступления. Однако в условиях, когда ставки повышать дальше практически некуда, существует угроза российской диверсии на Запорожской АЭС, ведь она остается под их полным контролем", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Также, в анализе говорится, что подрыв привел к фактическому краху идеи и содержания "спецоперации" для российской внутренней аудитории. Так, полностью дискредитирован проект "освобождения и защиты новых территорий", ведь в результате подрыва плотины Каховской ГЭС "новые российские территории", включая Крым, становятся потенциальным полем технологической катастрофы.  Среди прочего, отмечается, что подрыв плотины Каховской ГЭС создает для ВСУ основание "зеркального" ответа ударами по российской территории, и не только по белгороду и курску. Рейтинг доверия к кремлевской власти и лично путину будет продолжать свое падение, что на фоне других неудач на фронте и экономического упадка создает почву для расшатывания режима изнутри россии.

"Итак, теракт на Каховской ГЭС нанес имиджу "сво", а также российской политической системе чувствительный удар. Ведь именно проведение "спецоперации" рассматривалось руководством страны как способ решения управленческого кризиса, возникшего после обнуления президентского срока. Но после провалов рф под Харьковом, Киевом, безнаказанных обстрелов российских городов и столицы, оказалось, что кроме захваченных в первые дни войны плотины Каховской ГЭС и ЗАЭС, в руках путина нет больше козырей для создания угрозы Украине. Взорвав Каховскую ГЭС, россия лишила себя крупнейшего объекта для шантажа Киева, поскольку только угроза повреждения плотины сдерживала украинское руководство от начала активных боевых действий на территории Херсонской области", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские оккупанты уже осознали, что из Крыма им придется бежать: Зеленский о подрыве Каховской ГЭС

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40