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російські окупанти вже усвідомили, що з Криму їм доведеться втекти: Зеленський про підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 1042270 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Той факт, що росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

російські окупанти вже усвідомили, що з Криму їм доведеться втекти: Зеленський про підрив Каховської ГЕС

Цитата

"Щодо нашого півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму.

Той факт, що росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Що ж, Україна поверне все своє. І примусить росію заплатити за скоєне", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент України наголосив, що створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців.

"Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі", - підкреслив Глава держави.

Зеленський також подякував всім, хто допомагає рятувати людей з південних районів, які затопило унаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Я вдячний усім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, кожному нашому регіону, які допомагають зараз людям із наших південних районів, затоплених унаслідок російського теракту. Влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – хоч би як було важко, маємо допомогти людям.

Я вдячний усім, хто зараз проводить і допомагає з евакуацією людей із міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз – дбати одне про одного й по максимуму допомагати", - наголосив Президент.

Глава держави також додав, що лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде.

"росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти. Держава-терорист повинна програти", - підсумував Зеленський.

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