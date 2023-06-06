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российские оккупанты уже осознали, что из Крыма им придется бежать: Зеленский о подрыве Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1042269 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Тот факт, что россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.

российские оккупанты уже осознали, что из Крыма им придется бежать: Зеленский о подрыве Каховской ГЭС

Цитата

"Относительно нашего юга и Крыма. Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего остального. Это касается всех наших регионов – от Херсонщины до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма.

Тот факт, что россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать. Что ж, Украина вернет все свое. И заставит россию заплатить за содеянное", - сказал Зеленский.

Детали

Президент Украины подчеркнул, что созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев.

"Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает спасать людей из южных районов, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС.

"Я благодарен всем нашим спасателям, военным, представителям местных общин, каждому нашему региону, которые помогают сейчас людям из наших южных районов, затопленных в результате российского теракта. Власти на всех уровнях делают все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища. Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья – как бы ни было трудно, должны помочь людям.

Я благодарен всем, кто сейчас проводит и помогает с эвакуацией людей из городов и сел, которые затопило водой из Каховского водохранилища. Очень важно сейчас – заботиться друг о друге и по максимуму помогать", - подчеркнул Президент.

Глава государства также добавил, что только полное освобождение украинской земли от российских оккупантов гарантирует, что таких терактов больше не будет.

"россия использует все что угодно для террора – любые объекты. Государство-террорист должно проиграть", - подытожил Зеленский.

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