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Теракт на Каховській ГЕС наніс удар іміджу "сво" - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 675658 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Теракт на Каховській ГЕС наніс іміджу "сво", а також російській політичній системі чутливого удару. Про це написали в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Теракт на Каховській ГЕС наніс удар іміджу "сво" - Центр протидії дезінформації

Деталі

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, за допомогою підриву Каховської ГЕС рф намагалася пригальмувати дії українських військових та ускладнити перетинання Дніпра напередодні українського контрнаступу.

"Окупанти сподівалися створити за рахунок підтоплення так звану смугу безпеки, яку українським військовим нібито буде важко перетнути. Проте розрахунок виявився помилковим. Хоча значній території буде завдано екологічної шкоди та пошкоджено багато населених пунктів, військовий ефект для рф виявився зворотним. Підтоплення населеного пункту Олешки та частини Кінбурнської коси зводять нанівець наміри росіян утримувати там свої підрозділи", - підкреслили там.

Крім того, кремль розраховував на активізацію "ядерної загрози" з боку Запорізької АЕС як важеля впливу на ситуацію та звинувачення в провокації України. 

"Замість "ядерної дубинки" кремль продемонстрував усьому світу лише рівень переляку напередодні українського контрнаступу. Проте в умовах, коли ставки підвищувати далі практично нікуди, існує загроза російської диверсії на Запорізькій АЕС, адже вона залишається під їхнім повним контролем", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Також, в аналізі йдеться, що підрив призвів до фактичного краху ідеї та змісту "спецоперації" для російської внутрішньої аудиторії. Так, повністю дискредитований проєкт "визволення та захисту нових територій", адже внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС "нові російські території", включно з Кримом, стають потенційним полем технологічної катастрофи.  Поміж іншого, зазначається, що підрив греблі Каховської ГЕС створює для ЗСУ підставу "дзеркальної" відповіді ударами по російській території, і не тільки бєлгороду та курську. Рейтинг довіри до кремлівської влади й особисто путіна буде продовжувати своє падіння, що на тлі інших невдач на фронті та економічного занепаду створює підґрунтя для розхитування режиму зсередини росії.

"Отже, теракт на Каховській ГЕС наніс іміджу "сво", а також російській політичній системі чутливого удару. Адже саме проведення "спецоперації" розглядалося керівництвом країни як спосіб вирішення управлінської кризи, що виникла після обнулення президентського терміну. Але після провалів рф під Харковом, Києвом, безкарних обстрілів російських міст та столиці, виявилося, що крім захоплених у перші дні війни греблі Каховської ГЕС та ЗАЕС, у руках путіна немає більше козирів для створення загрози Україні. Підірвавши Каховську ГЕС, росія позбавила себе найбільшого об’єкта для шантажу Києва, оскільки лише загроза пошкодження греблі стримувала українське керівництво від початку активних бойових дій на території Херсонської області", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські окупанти вже усвідомили, що з Криму їм доведеться втекти: Зеленський про підрив Каховської ГЕС

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