Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Теневая экономика в Украине всегда была большой, некоторые ее оценивают даже в 60% ВВП. Небольшую долю в ней занимает, в частности, "серый" экспорт зерновых. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

"В Украине теневая экономика всегда была большой. Трудно посчитать, некоторые считают, что как минимум 50-60% ВВП - это теневая экономика", - отметил Охрименко.

По его словам, туда входит и "серый" экспорт зерна, хотя он и не имеет преобладающего значения.

"У нас "серым" зерном занимаются только фермеры. Да, они используют различные незаконные действия. Как раз имевший место конфликт в Польше был связан с тем, что наши ребята незаконно завезли зерно и, не платя налогов, продали. Да, такое имеет место, но если посмотреть всю структуру экспорта, – это не большие объемы. Все-таки у нас больше экспортируется зерна "в белую", - добавил Охрименко.

Он также отметил, что "в тени" в первую очередь находится все, что связано с торговлей. "У нас сегодня, если посмотреть, очень много торговых операций делают ФЛП - там "серое", там действительно теневая экономика", - пояснил экономист.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как работает схема серого экспорта зерна. Для этого нечестные предприниматели, в частности, используют "рисковые" предприятия. Одним из примеров является зерновой терминал "Олимпекс", который до сих пор остается едва ли не единственными воротами для "серого" экспорта.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО "Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, - а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.