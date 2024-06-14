Тіньова економіка України може займати до 60% ВВП - експерт

Тіньова економіка в Україні завжди була великою, дехто її оцінює навіть у 60% ВВП. Невелику частку в ній займає, зокрема, "сірий" експорт зернових. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко.

"В Україні тіньова економіка завжди була великою. Важко порахувати, дехто вважає, що як мінімум 50-60% ВВП - це тіньова економіка", - зазначив Охріменко.

За його словами, туди входить і "сірий" експорт зерна, хоча він і не має переважного значення.

"У нас "сірим" зерном займаються тільки фермери. Так, вони використовують різні незаконні дії. Якраз конфлікт, що мав місце в Польщі, був пов'язаний з тим, що наші хлопці незаконно завезли зерно і, не сплачуючи податків, продали. Так, таке має місце, але якщо подивитися всю структуру експорту, - це не великі обсяги. Все-таки в нас більше експортується зерна "в білу", - додав Охріменко.

Він також зазначив, що "в тіні" насамперед перебуває все, що пов'язано з торгівлею. "У нас сьогодні, якщо подивитися, дуже багато торгових операцій роблять ФОПи - там "сіре", там дійсно тіньова економіка", - пояснив економіст.

Додамо

Раніше УНН розповідав, як працює схема сірого експорту зерна. Для цього нечесні підприємці, зокрема, використовують "ризикові" підприємства. Одним із прикладів є зерновий термінал "Олімпекс", який досі залишається чи не єдиними воротами для "сірого" експорту.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язані з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Окрім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це лише те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Окрім того, усі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум".

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Окрім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.