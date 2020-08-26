Тендерный фаворит Труханова с уставным капиталом в 1 тыс. грн освоил более 330 млн грн на строительстве дорог в области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Фигурант уголовного производства о присвоении средств на строительстве дорог продолжает активно выигрывать многомиллионные тендеры в Одесской области. Об этом свидетельствуют данные портала Clarity Project, передает УНН.
Речь идет о компании ДП "Лидер" с уставным капиталом в размере всего 1 тыс. грн. Несмотря на это компания уже освоила более 330 млн грн из бюджетов Одесской области на тендерах по строительству и реконструкции дорожного полотна.
Более того, "Лидер" является фаворитом самого мэра Одессы - Труханова. Одесский горсовет заказал у компании услуг на сумму более 295 млн грн, заключив 124 договора.
И хотя против должностных лиц ДП сегодня расследуются уголовные производства (по факту присвоения средств на строительстве дорог), "Лидер" и дальше продолжает выигрывать государственные тендеры в регионе, постоянно расширяя границы своей деятельности.
Только в июле предприятие получило два новых подряда на сумму 6,5 млн грн от Исполнительного комитета Килийского городского совета, выиграв тендер, несмотря на отсутствие ряда предусмотренных условиями закупки документов.
В частности, компания не предоставила даже банковской справки об отсутствии долгов по займам, не говоря уже о документах на оборудование.
Как писал УНН, согласно решению Киевского райсуда Одессы, должностные лица ДП "Лидер", находясь в сговоре с чиновниками Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, завладели бюджетными средствами при выполнении ремонтных дорожных работ в городе Одесса. Указывается, что работы выполнялись по завышенной стоимости, но так и не были доведены до конца.
В рамках уголовного дела №12019160000001061 судом были санкционированы обыски в ДП "Лидер".
Напомним, сегодня в Украине реализуется масштабная программа по строительству дорог, инициированная Президентом. Эксперты уже заявили, что благие намерения в исполнении чиновников на местах превратились из "большого строительства" на "большую стирку" с отмывание и освоения бюджетных денег.