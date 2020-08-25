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Будівництво доріг "по-одеськи": перемогу кримінального фігуранта у багатомільйонному тендері оскаржили в аудиторській службі

Київ • УНН

 • 12758 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Наприкінці липня Кілійський міська рада (Одеська область) провела відразу два тендери на закупівлі послуг ремонту дорожнього полотна на загальну суму близько 6,5 млн грн. І оскільки перемога дісталася компанії, яка фігурує в кримінальному провадженні про привласнення коштів на реконструкції доріг в Одесі, її оскаржили до Державної аудиторської служби, передає УНН із посиланням на текст заяви ГС "Верховенство права".

Будівництво доріг "по-одеськи": перемогу кримінального фігуранта у багатомільйонному тендері оскаржили в аудиторській службі

Так, юристи громадської спілки наголошують на тому, що ДП "Лідер" (переможець) було допущене до участі в аукціоні незаконно.

Вказується, що компанія, попри вимоги тендерної документації, не надала документального підтвердження своїх прав власності або користування регенератором для гарячої регенерації асфальто-гранулятової крихти. Крім того, ДП "Лідер" не надало довідки з банку про відсутність у нього заборгованості по позиках.

Від Держаної аудиторської служби вимагається провести розслідування, а від Кілійської міської ради – усунути порушення.

Зауважимо, що дочірнє підприємство "Лідер", згідно з даними порталу clarity-project, виявилося постійним переможцем подібних дорожніх тендерів в Одеській області. З 2017 року компанія освоїла понад 365 млн гривень з місцевих бюджетів. І тільки з Управлінням дорожнього господарства Одеської міськради "Лідер" уклав в загальному 124 договори на суму, що перевищує 295 млн грн, (19 з яких - з початку 2020 року).

При цьому, статутний капітал компанії-мільйонника становить всього 1 тис. грн. А у власності у неї немає жодного об'єкта нерухомості.

Належить компанія двом громадянам - Антону Гусарову й Анатолію Жураковському. І заснована вона за участі - ТОВ "Фортуна".

Крім того, ДП "Лідер", рівно, як і її засновник - ТОВ "Фортуна", - є фігурантами кримінальних проваджень за фактами привласнення і розтрати чужих коштів на проведення якраз ремонтних робіт дорожнього полотна. Так, згідно з рішенням  Київського райсуду Одеси, службові особи ДП "Лідер", перебуваючи у змові з чиновниками Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтних дорожніх робіт в м. Одеса. Вказується, що роботи виконувалися за завищеною вартістю, але так і не були доведені до кінця.

В рамках кримінальної справи №12019160000001061 судом були санкціоновані обшуки у ДП "Лідер".

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