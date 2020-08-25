Строительство дорог "по-одесски": победу уголовного фигуранта во многомиллионном тендере обжаловали в аудиторской службе

КИЕВ. 25 августа. УНН. В конце июля Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера на закупки услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн. И поскольку победа досталась компании, которая фигурирует в уголовном производстве о присвоении средств на реконструкцию дорог в Одессе, ее обжаловали в Государственную аудиторскую службу, передает УНН со ссылкой на текст заявления ОС "Верховенство права".