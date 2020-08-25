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Строительство дорог "по-одесски": победу уголовного фигуранта во многомиллионном тендере обжаловали в аудиторской службе

Киев • УНН

 • 12758 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В конце июля Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера на закупки услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн. И поскольку победа досталась компании, которая фигурирует в уголовном производстве о присвоении средств на реконструкцию дорог в Одессе, ее обжаловали в Государственную аудиторскую службу, передает УНН со ссылкой на текст заявления ОС "Верховенство права".

Строительство дорог "по-одесски": победу уголовного фигуранта во многомиллионном тендере обжаловали в аудиторской службе

Так, юристы общественного союза отмечают, что ГП "Лидер" (победитель) было допущено к участию в аукционе незаконно.

Указывается, что компания, несмотря на требования тендерной документации, не предоставила документального подтверждения своих прав собственности или пользования регенератором для горячей регенерации асфальто-гранулятовой крошки. Кроме того, ГП "Лидер" не предоставил справки из банка об отсутствии у него задолженности по ссудам.

От Государственной аудиторской службы требуется провести расследование, а от Килийского городского совета - устранить нарушения.

Отметим, что дочернее предприятие "Лидер", согласно данным портала clarity-project, оказалось постоянным победителем подобных дорожных тендеров в Одесской области. С 2017 года компания освоила более 365 млн гривен из местных бюджетов. И только с Управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета "Лидер" заключил в общем 124 договора на сумму, превышающую 295 млн грн (19 из которых - с начала 2020 года).

При этом, уставный капитал компании-миллионника составляет всего 1 тыс. грн. А в собственности у него нет ни одного объекта недвижимости.

Принадлежит компания двум гражданам - Антону Гусарову и Анатолию Жураковскому. И основана она с участием - ООО "Фортуна".

Кроме того, ГП "Лидер", ровно, как и ее основатель - ООО "Фортуна", - являются фигурантами уголовных производств по фактам присвоения и растраты чужих средств на проведение как раз ремонтных работ дорожного полотна. Так, согласно решению Киевского райсуда Одессы, должностные лица ГП "Лидер", находясь в сговоре с чиновниками Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, завладели бюджетными средствами при выполнении ремонтных дорожных работ в г. Одесса. Указывается, что работы выполнялись по завышенной стоимости, но так и не были доведены до конца.

В рамках уголовного дела №12019160000001061 судом были санкционированы обыски в ГП "Лидер".

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