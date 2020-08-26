Тендерний фаворит Труханова зі статутним капіталом в 1 тис. грн освоїв понад 330 млн грн на будівництві доріг в області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Фігурант кримінального провадження про привласнення коштів на будівництві доріг продовжує активно вигравати багатомільйонні тендери в Одеській області. Про це свідчать дані порталу Clarity Project, передає УНН.
Йдеться про компанію ДП “Лідер” зі статутним капіталом у розмірі всього 1 тис. грн. Попри це компанія вже освоїла понад 330 млн грн з бюджетів Одеської області на тендерах з будівництва та реконструкції дорожнього полотна.
Ба більше, “Лідер” є фаворитом самого мера Одеси - Труханова. Одеська міськрада замовила у компанії послуг на суму понад 295 млн грн, уклавши 124 договори.
І хоча проти службових осіб ДП сьогодні розслідуються кримінальні провадження (за фактом привласнення коштів на будівництві доріг), “Лідер” й надалі продовжує вигравати державні тендери у регіоні, постійно розширюючи кордони своєї діяльності.
Тільки у липні підприємство отримало два нових підряди на суму 6,5 млн грн від Виконавчого комітету Кілійської міської ради, вигравши тендер попри відсутність низки передбачених умовами закупівлі документів.
Зокрема, компанія не надала навіть банківської довідки про відсутність боргів за позиками, не кажучи вже про документи на обладнання.
Як писав УНН, згідно з рішенням Київського райсуду Одеси, службові особи ДП "Лідер", перебуваючи у змові з чиновниками Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтних дорожніх робіт в місті Одеса. Вказується, що роботи виконувалися за завищеною вартістю, але так і не були доведені до кінця.
У межах кримінальної справи №12019160000001061 судом були санкціоновані обшуки у ДП "Лідер".
Нагадаємо, сьогодні в Україні реалізовується масштабна програма з будівництва доріг, ініційована Президентом. Експерти вже заявили, що благі наміри у виконанні чиновників на місцях перетворилися з “великого будівництва” на “велике прання” з відмивання та освоєння бюджетних грошей.