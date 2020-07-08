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"Велике будівництво" Президента запросто може осісти в кишенях місцевих чиновників - політолог

"Велике будівництво" Президента запросто може осісти в кишенях місцевих чиновників - політолог

Київ • УНН

 • 15811 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Навіть такі благі проекти, як "Велике будівництво" Президента Володимира Зеленського, можуть спаплюжити місцеві чиновники. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Руслан Бортник.

"Можуть спаплюжити, і запросто. За нашою національною традицією, у кишенях виконавців - місцевих чиновників може осісти від 30 до 50% бюджетних коштів", - каже він.

Чиновники крадуть бюджетні гроші, бо впевнені у своїй безкарності, продовжив політолог.

"На жаль, у нас не можна просто анонсувати благу справу і дати на неї гроші - треба наперед продумувати ефективні й жорсткі механізми контролю. Бо місцеві чиновники вважають, що центральна влада минуча, що вона приходить на 2-5 років, вони цей час пересидять, і підуть далі працювати. А політична відповідальність ляже на того ж Президента і владу загалом", - додає Бортник.

Контролювати місцевих чиновників треба пильніше, а карати за розкрадання бюджетних грошей - жорсткіше, вважає політолог.

"Бо поки що у нас немає професійних інструментів контрою. Мабуть, варто ще до старту проекту прописувати засоби по контролю за його виконанням. І одразу ж після анонсу проекту - проводити відповідні фінансові й антикорупційні перевірки. Одразу ж, а не тоді, коли люди почнуть скаржитися. Якщо цю роботу відбудувати в автоматичному режимі - красти будуть менше", - переконаний Бортник.

Додамо, що національний проект "Велике будівництво" стартував чотири місяці тому, 2 березня. В рамках проекту триває будівництво понад 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів одночасно. Уряд анонсує завершення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури та освітніх закладів до кінця поточного року. Крім того, в рамках проекту хочуть збудувати ще 200 нових приймальних відділень лікарень і 4 тис. км доріг.

Водночас, на місцях тривають розслідування кримінальних справ проти місцевої влади за розкрадання державних коштів на попередньому будівництві доріг. УНН повідомляв, що минулого року головам Новопетрівської, Хотянівської та Новосілківської сільських рад вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України за фактом розкрадання 2,4 млн грн на будівництві доріг у Вишгородському районі.

Незмінним головою Новопетрівської сільської ради з 2009 року є Родіон Старенький. Попри активну забудову Нових Петрівців (передмістя столиці), і значні пайові внески від забудовників, які мають надходити у місцевий бюджет, не перший рік поспіль Старенький не може добудувати дитячий садочок, якого там немає взагалі. Батьки вимушені віддавати своїх дітей у приватний садочок або везти до Києва. У 2017 році за 40 млн грн будувати садочок "Петрик" взялася фірма-фаворит Новопетрівської сільради "АМК-РЕМ-БУД", яку пов’язують із депутатом Синяківської сільської ради Вишгородського району. У 2018 році були зміни до договору, які стосувалися збільшення фінансування. Термін здачі садочка був визначений 31 грудня 2020 року. Але у березні Старенький повідомив, що навряд чи дитячий садок побудують і цього року.

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