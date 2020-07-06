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Розкрадання на дорогах під Києвом: сільським головам обіцяють лаву підсудних

Розкрадання на дорогах під Києвом: сільським головам обіцяють лаву підсудних

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Резонансна кримінальна справа за фактом розкрадання бюджетних коштів на будівництві доріг під Києвом близиться до фінішу. На цей раз підозрюваними стали не рядові службовці, а цілі голови сільрад разом з директорами підрядних організацій. В Єдиному реєстрі судових рішень містяться матеріали слідства, де описуються схеми і суми вкрадених бюджетних коштів. Також називаються особи, причетні до злочинів, повідомляє УНН.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП “ЛІК”, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, шляхом підроблення офіційних документів, діючи узгоджено із іншими особами, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором № 70/18 від 13.07.2018 на виконання робіт “Капітальний ремонт дороги по вулиці Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області”, не відповідають обсягам та вартості фактично проведених робіт на суму 507 590,18 грн (п’ятсот тисяч п’ятсот дев’яносто гривень 18 коп.), у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав акт № 70 приймання виконаних робіт за липень 2018 року за формою № КБ-2В типова, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактичного виконання робіт на суму 507 590, 18 грн“, — інформують правоохоронці.

Та це лише один епізод. Рік тому, 12 липня 2019 року, прокуратура Києва повідомила, що викрила схему з розкрадання близько 2,4 млн грн на будівництві доріг, і знову таки йшлося про Вишгородський район.

“Упродовж 2017-2018 років службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн. Правоохоронцями встановлено, що роботи проведено не повно та не якісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень.

За результатом розслідування 27.09.2019 головам Новопетрівської, Хотянівської та Новосілківської сільських рад вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України”, — повідомляли у прокуратурі.

Незмінним головою Новопетрівської сільської ради з 2009 року є Родіон Старенький.

Попри активну забудову Нових Петрівців (передмістя столиці) і значні пайові внески від забудовників, які мають надходити в місцевий бюджет, не перший рік поспіль Старенький не може добудувати дитячий садочок, якого там немає взагалі. Батьки вимушені віддавати своїх дітей у приватний садочок або везти у Київ.

У 2017 році за 40 млн грн будувати садочок “Петрик” взялася фірма-фаворит Новопетрівської сільради “АМК-РЕМ-БУД”, яку пов’язують з депутатом Синяківської сільської ради Вишгородського району.

У 2018 році були зміни до договору, які стосувалися збільшення фінансування. Термін здачі садочка був визначений 31 грудня 2020 року. Але у березні Старенький повідомив, що навряд чи дитячий садок побудують і цього року, оскільки через пандемію місцевий бюджет може не отримати заплановані кошти, а держбюджет — не дає.

Водночас декларація Старенького свідчить, що зарплата голови сільради не залежить від пандемії і економічної кризи, а зростає щороку. Так, у 2016 зарплата Старенького становила 194 435 грн, а у 2019-му зросла до 448 913 грн. Тобто, майже вдвічі.

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